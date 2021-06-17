В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге с четверга вступили в силу ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Теперь работа кафе и ресторанов запрещена в ночное время. В то же время заведения общепита смогут продолжить обслуживание на вынос и доставку.

На объектах общепита запрещены все развлекательные мероприятия, также закрываются фуд-корты и детские комнаты.