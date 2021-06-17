В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге с четверга вступили в силу ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Теперь работа кафе и ресторанов запрещена в ночное время. В то же время заведения общепита смогут продолжить обслуживание на вынос и доставку.
На объектах общепита запрещены все развлекательные мероприятия, также закрываются фуд-корты и детские комнаты.
Не будут работать досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров. Кинотеатры должны сократить заполняемость залов с 75 до 50%, передает RT.
В фан-зонах Евро-2020 с сегодняшнего дня будут продавать только напитки, продукты будут под запретом.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева накануне обязала работодателей провести вакцинацию от коронавируса 60% всех работающих в сфере услуг. Похожие меры принимаются и в Подмосковье, пишет «Свободная пресса».
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