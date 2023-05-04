В Санкт-Петербурге у депутата конфисковали автомобиль

В иске прокуратуры говорится, что доходы парламентария, его супруги и несовершеннолетних детей, несоответствуют стоимости автомобиля, а также квартиры, которую истец также просил суд обратить в доход государства.

«Суд, сделав расчет на пять листов, указал, что совокупный задекларированный доход Стариковых на 3 834 388 рублей 75 копеек меньше понесенных ими расходов», - указали в пресс-службе.

Стариков заявил, что получил часть денег в дар, а также в долг от близких родственников, кроме того у семьи были собственные накопления, однако в итоге удалось доказать суду «реальность получения денежных средств в размере 3 032 000 рублей».

По решению суда, автомобиль был конфискован, такое же требование прокуратуры в отношении квартиры депутата было отклонено.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отказаться от конфискации имущества, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, что было нормой до отмены в 2003 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».