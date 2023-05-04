В Санкт-Петербурге у депутата конфисковали автомобиль
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга принял решение конфисковать принадлежащий депутату муниципального совета «Балканский» Алексею Старикову внедорожник Volkswagen Touareg, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
В иске прокуратуры говорится, что доходы парламентария, его супруги и несовершеннолетних детей, несоответствуют стоимости автомобиля, а также квартиры, которую истец также просил суд обратить в доход государства.
«Суд, сделав расчет на пять листов, указал, что совокупный задекларированный доход Стариковых на 3 834 388 рублей 75 копеек меньше понесенных ими расходов», - указали в пресс-службе.
Стариков заявил, что получил часть денег в дар, а также в долг от близких родственников, кроме того у семьи были собственные накопления, однако в итоге удалось доказать суду «реальность получения денежных средств в размере 3 032 000 рублей».
По решению суда, автомобиль был конфискован, такое же требование прокуратуры в отношении квартиры депутата было отклонено.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отказаться от конфискации имущества, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, что было нормой до отмены в 2003 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Неизвестный беспилотник рухнул на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
- Украинская делегация предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
- Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани
- СМИ: Болгария лишила гражданства четырех россиян
- Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
- Политолог оценил будущее украинского конфликта в случае победы Трампа на выборах
- В Санкт-Петербурге у депутата конфисковали автомобиль
- Захарова: Польша планирует принять в себя остатки Украины
- Министр обороны Израиля заявил о возможности Ирана создать пять атомных бомб
- В Киеве заявили о подготовке к ответным ударам со стороны России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru