В Санкт-Петербурге простились в Евгением Пригожиным
Прощание с основателем группы «Вагнера» Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
Отмечается, что желающие проститься с Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище.
Так, последнее сообщение в официальном Telegram-канале Пригожина было опубликовано 26 июня, там содержалась аудиозапись основателя «Вагнера».
Ранее, 29 августа, «МК» сообщал, что почти на всех петербургских кладбищах усилили охрану. При этом Серафимовское кладбище называли наиболее вероятным местом захоронения погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru