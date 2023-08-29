Песков: Путин не посетит похороны Пригожина

Кремль не располагает информацией о похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и присутствие президента России Владимира Путина на них «не предусматривается», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолётом Пригожина, оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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