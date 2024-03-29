В Санкт-Петербурге приняли 735 детей из Белгорода
Санкт-Петербург принял 735 детей и 61 сопровождающего (в частности, пятерых медиков) из Белгорода. Группа прибыла на Ладожский вокзал северной столицы. Это стало возможно благодаря договоренности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Санкт-Петербургское правительство подготовило для детей и взрослых из Белгорода гостиницы государственных учреждений, общежития и загородные базы, находящиеся в различных петербургских районах. По словам Беглова, задача городских властей — обеспечить непрерывность образовательного процесса для детей.
Отмечается, что белгородские школьники приступят к занятиям с 1 апреля, в первый день последней четверти учебного года. Часть уроков будут проводить свыше 120 студентов Педагогического университета имени Герцена. Вуз взял на себя организацию занятий, секций, встреч, а также работу с научным сообществом. Школьники смогут заниматься по нескольким образовательным программам, включая финансовую грамотность.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, принять учеников готовятся и городские образовательные организации. Кроме того, для детей из Белгородской области РГПУ имени Герцена организует городской лагерь с музеем, технопарком, кванториумом и библиотекой. Дети смогут пользоваться фундаментальной библиотекой университета имени Герцена и фондами библиотеки детской литературы на Московском проспекте.
Ранее сообщалось, что более 30 детей из Белгородской области пройдут реабилитацию в санатории «Семашко» в Сочи.
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