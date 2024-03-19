Губернатор Гладков: Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области

По его словам, детей вывезут из Шебекинского округа, Грайворонского и Белгородского районов, а также из самого Белгорода. Уже 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.

Гладков также поручил обеспечить сотовую связь в Грайворонском городском округе и по всему приграничью.

Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает RT.

