Губернатор Гладков: Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области

Порядка девяти тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов с украинской стороны, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».

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По его словам, детей вывезут из Шебекинского округа, Грайворонского и Белгородского районов, а также из самого Белгорода. Уже 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.

Гладков также поручил обеспечить сотовую связь в Грайворонском городском округе и по всему приграничью.

Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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