В Санкт-Петербурге отказались о парада в честь 80-летия снятия блокады

Власти Санкт-Петербурга отменили военный парад в честь 80-летия освобождения города от блокады, которое будет отмечаться в 2024 году.

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В сообщении городской администрации говорится, что решение об отмене мероприятия, которое должно было пройти на Дворцовой площади, было принято по просьбе Минобороны РФ.

Уточняется, что вместо парада поручено организовать 27 января выставку военной ретро-техники.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941-1944 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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