Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент РФ Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Также российский лидер возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, который умер в 1942 году в блокадном Ленинграде в малолетнем возрасте.

Ранее Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаБлокада ЛенинградаВладимир Путин
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