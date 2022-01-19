В Санкт-Петербурге обсудили переход школ на дистант
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в связи с быстрым распространением омикрон-штамма порекомендовала переводить на «удаленку» весь школьный класс, если заболел хотя бы один ученик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Антиковидные меры в системе образования Петербурга обсудили на рабочем совещании вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Также в совещании приняли онлайн-участие 1,5 тысячи директоров образовательных учреждений.
Башкетова посоветовала оставлять детей с признаками ОРВИ дома, а если в классе заболел всего один ученик – отправлять класс на дситант на 7 дней.
«Сейчас 2-3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года», — отметила главный санитарный врач города.
Потехина сообщила, что 10 января в Санкт-Петербурге на «удаленке» находилось два класса, сейчас это число достигло 209 школьных классов.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга заявила, что правительство города пока не собирается переводить систему образования в онлайн-формат.
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