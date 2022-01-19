В Санкт-Петербурге обсудили переход школ на дистант

Антиковидные меры в системе образования Петербурга обсудили на рабочем совещании вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Также в совещании приняли онлайн-участие 1,5 тысячи директоров образовательных учреждений.

Башкетова посоветовала оставлять детей с признаками ОРВИ дома, а если в классе заболел всего один ученик – отправлять класс на дситант на 7 дней.

«Сейчас 2-3 дня — и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача — напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года», — отметила главный санитарный врач города.

Потехина сообщила, что 10 января в Санкт-Петербурге на «удаленке» находилось два класса, сейчас это число достигло 209 школьных классов.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга заявила, что правительство города пока не собирается переводить систему образования в онлайн-формат.

