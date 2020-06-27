В санаториях перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19

Роспотребнадзор смягчил правила приема туристов в санаториях и отменил наличие справки об отсутствии коронавируса. Перечень необходимых документов для отдыха в здравнице опубликован на сайте ведомства 27 июня.

Главным медицинским документом для заселения в санаторий станет справка об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, которая выдается лечебным учреждением выданный за три дня до отъезда.

Для отдыха в российских санаториях понадобятся три справки

В числе послаблений для санаториев – разрешение заселять постояльцев, которые не являются родственниками или членами семьи, в один номер. Также разрешено открыть столовые в санаторно-курортных организациях и больше не подавать еду в номера постояльцев. С соблюдением социальной дистанции можно возобновлять групповые процедуры, сообщают «Известия».

Ранее исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН оценила готовность россиян отдохнуть внутри страны.

«Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок большой, существенно больше, чем реальные продажи и загрузка сейчас, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать, и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», - сказала глава АТОР.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: sochi.ru
ТЕГИ:РоспотребнадзорВнутренний Туризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры