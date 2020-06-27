В санаториях перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19

Роспотребнадзор смягчил правила приема туристов в санаториях и отменил наличие справки об отсутствии коронавируса. Перечень необходимых документов для отдыха в здравнице опубликован на сайте ведомства 27 июня.

Главным медицинским документом для заселения в санаторий станет справка об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, которая выдается лечебным учреждением выданный за три дня до отъезда.