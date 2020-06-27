В санаториях перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19
Роспотребнадзор смягчил правила приема туристов в санаториях и отменил наличие справки об отсутствии коронавируса. Перечень необходимых документов для отдыха в здравнице опубликован на сайте ведомства 27 июня.
Главным медицинским документом для заселения в санаторий станет справка об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, которая выдается лечебным учреждением выданный за три дня до отъезда.
В числе послаблений для санаториев – разрешение заселять постояльцев, которые не являются родственниками или членами семьи, в один номер. Также разрешено открыть столовые в санаторно-курортных организациях и больше не подавать еду в номера постояльцев. С соблюдением социальной дистанции можно возобновлять групповые процедуры, сообщают «Известия».
Ранее исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН оценила готовность россиян отдохнуть внутри страны.
«Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок большой, существенно больше, чем реальные продажи и загрузка сейчас, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать, и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», - сказала глава АТОР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru