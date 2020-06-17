Для отдыха в российских санаториях понадобятся три справки

Российские санатории смогут принять туристов лишь в том случае, если у них при себе будут сразу три справки. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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По её словам, это курортная карта с выпиской из истории болезни и с направлением врача, а также справка о санэпидокружении (то есть отсутствии контактов с инфекционными больными за последние три недели — прим. НСН). Третья справка, согласно требования Роспотребнадзора, - об отсутствии коронавируса, её нужно получить за 72 часа до выезда к месту отдыха.

Санаториям, которые примут туристов хотя бы без одной из этих справок, грозит уголовная ответственность, говорят в АТОР. Ломидзе рекомендовала туристам не рассчитывать «на авось» и оформлять все три документа.

На данный момент уже работает ряд санаториев в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, но не все. В АТОР рекомендуют сверяться со списком открытых санаториев на сайтах регионов и городов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:КоронавирусОтдыхВнутренний ТуризмРоспотребнадзор
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