Более 30 человек отравились салатом в столовой птицефабрики в Марий Эл

Бактериальное заболевание диагностировали у 36 сотрудников «Акашевской». Они все перед этим ели в местной столовой.



В Роспотребнадзоре установили, что причиной стал салат, который повара приготовили с нарушением санитарных норм и технологических требований. Столовую закрыли, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туве 18 детей отравились на отдыхе в летнем лагере, напоминает РЕН ТВ.

