Более 30 человек отравились салатом в столовой птицефабрики в Марий Эл

Рабочие птицефабрики в Марий Эл массово заразились стафилококковой инфекцией, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор Советского района республики Сергей Янгабышев.

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Бактериальное заболевание диагностировали у 36 сотрудников «Акашевской». Они все перед этим ели в местной столовой.

В Роспотребнадзоре установили, что причиной стал салат, который повара приготовили с нарушением санитарных норм и технологических требований. Столовую закрыли, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туве 18 детей отравились на отдыхе в летнем лагере, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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