Более 30 человек отравились салатом в столовой птицефабрики в Марий Эл
11 июля 202413:10
Рабочие птицефабрики в Марий Эл массово заразились стафилококковой инфекцией, прокуратура начала проверку, сообщил прокурор Советского района республики Сергей Янгабышев.
Бактериальное заболевание диагностировали у 36 сотрудников «Акашевской». Они все перед этим ели в местной столовой.
В Роспотребнадзоре установили, что причиной стал салат, который повара приготовили с нарушением санитарных норм и технологических требований. Столовую закрыли, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Туве 18 детей отравились на отдыхе в летнем лагере, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru