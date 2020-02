В Samsung объяснили блокировку телевизоров в РФ

Компания Samsung рассказала о причине блокировки ряда функций телевизоров на российской территории. Официальное заявление опубликовано на сайте компании.

В сообщении говорится, что блокировка коснулась только функций тех устройств, которые были произведены для использования в других странах. Тот факт, что продукт не сертифицирован для использования в РФ, не позволяет компании гарантировать пользователям корректную работу всех функций.

В Samsung порекомендовали проверять наличие сертификата ЕАС, наличие которого предусмотрено законом РФ. Соответствующую марку можно найти на коробке или этикетке корпуса устройства, уточнили в компании.

Ранее пользователи в России пожаловались на то, что некоторые функции недоступны на их устройствах. На экранах телевизора при этом появлялась надпись "This TV is not fully functional in this region"/"Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе.