Актер Камиль Ларин призвал меньше россиян смотреть телевизор

Камиль Ларин : «То есть не предлагается меньше работать, а — сократить прожиточный минимум. Я думаю, здесь все связано одно с другим. Если россияне и будут снижать свой прожиточный минимум, мне кажется, будут и меньше работать. Я бы предложил работать гражданам больше, и чтобы платили им за это соответственно. Это было бы правильно. Чтобы не вести книгу расходов, а книгу доходов, там будет гораздо приятнее делать записи», – говорит он НСН.

