Актер Камиль Ларин призвал меньше россиян смотреть телевизор
Актер Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ: Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в апреле
Авиаперелёты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться в последних числах апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный египетский источник.
Камиль Ларин : «Это отрадная новость, потому что, честно говоря, соскучились по Египту многие жители России, по Красному морю и бесчисленному количеству его обитателей. Новость очень радует, единственное, надолго ли это, вопрос», – комментирует в эфире НСН Камиль Ларин.
Медведев поделился впечатлением от новой должности
Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от должности заместителя председателя Совета безопасности – словом «отлично». Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Камиль Ларин : «Лишь можно добавить – прекрасно, замечательно! Рад за нашего бывшего премьера-министра», – отмечает он для НСН.
Минтруд предложил снизить уровень прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить уровень прожиточного минимума для граждан страны. В ведомстве объяснили предложение «снижением стоимости продуктов, которые используются при расчёте показателя».
Камиль Ларин : «То есть не предлагается меньше работать, а — сократить прожиточный минимум. Я думаю, здесь все связано одно с другим. Если россияне и будут снижать свой прожиточный минимум, мне кажется, будут и меньше работать. Я бы предложил работать гражданам больше, и чтобы платили им за это соответственно. Это было бы правильно. Чтобы не вести книгу расходов, а книгу доходов, там будет гораздо приятнее делать записи», – говорит он НСН.
Голикова связала ожирение у детей с питанием в школе
Татьяна Голикова связала проблемы ожирения у детей с плохим питанием в школах. Вице-премьер считает необходимым создать инфраструктуру в учебных заведениях для обеспечения учеников полезной едой.
Камиль Ларин : «Абсолютно согласен, это однозначно так, потому что если ребенок питается регулярно и качественными продуктами, тогда, естественно, у него весь баланс в организме выстраивается правильно», – делится он с НСН.
Стало известно, сколько часов россияне тратят на просмотр ТВ
Россияне смотрят телевизор в среднем три часа 40 минут в день. 98 процентов жителей включают телевизор хотя бы раз в месяц, а 66 процентов смотрят его каждый день. Об этом сообщает компания Mediascope.
Камиль Ларин : «Это лишь сухая статистика. Хотя подобное количество часов у телевизора как раз и ведет к ожирению. Друзья, меньше смотрите телевизор, будет крепче нервная система, и занимайтесь больше спортом», – подытоживает в интервью НСН Камиль Ларин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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