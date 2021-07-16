В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп

Обязательной вакцинации подлежат граждане из особой группы риска: работники образования, здравоохранения, социальной сферы и сфер обслуживания (то есть, торговля, общепит, транспорт, почта, бытовые услуги, театры и кинотеатры. Государственные служащие также должны пройти вакцинацию.

Сделать это необходимо до 1 сентября 2021 года, а первую дозу препарата получить до 7 августа.

Ранее власти Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда групп населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

