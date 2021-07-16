В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп
Самарская область вводит обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона было опубликовано на сайте Роспотребнадзора области.
Отмечается, что мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.
Обязательной вакцинации подлежат граждане из особой группы риска: работники образования, здравоохранения, социальной сферы и сфер обслуживания (то есть, торговля, общепит, транспорт, почта, бытовые услуги, театры и кинотеатры. Государственные служащие также должны пройти вакцинацию.
Сделать это необходимо до 1 сентября 2021 года, а первую дозу препарата получить до 7 августа.
Ранее власти Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда групп населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru