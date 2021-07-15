В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда групп населения
Власти Архангельской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда групп населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Роман Бузинов, пишут «Невские новости».
Прививка от COVID-19 обязательна для лиц, проживающих в социальных учреждениях, медицинских работников, социальной сферы и предприятий общественного питания, студентов старше 18 лет, государственных и муниципальных служащих, отмечает РИА ФАН.
Жители Архангельской области, которых касается требование об обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 августа, вторую – до 1 сентября.
Руководители предприятий региона могут обратиться в медучреждения для организации коллективной вакцинации сотрудников.
В Минздраве региона подчеркнули, что все вакцинальные пункты области готовы к увеличению числа желающих привиться от коронавируса. Архангельская область уже получила партию в 15 тысяч доз вакцины, ожидается поступление еще нескольких крупных партий препарата.
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