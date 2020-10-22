В Самарской области увеличат число коек для коронавирусных больных до 6,3 тыс.
В Самарской области число коек, предназначенных для лечения коронавирусных больных, увеличат на 700 единиц до 6,3 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.
По словам Азарова, в регионе ситуация с койками для пациентов с COVID-19 непростая. Он отметил, что койки для коронавирусных больных будут изъяты из плановой госпитализации.
По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 145 новых случаев заражения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу. Он отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с инфекцией сделано многое, но далеко не всё, есть упущенные возможности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- В Москве умерли еще 62 пациента с COVID-19
- Ереван опроверг взятие под контроль азербайджанскими войсками границы с Ираном
- МИД России: США продолжают требовать уступок по СНВ-III
- Муфтий Дамаска погиб в результате теракта
- ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились рекордные 423 тыс. человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru