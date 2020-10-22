В Самарской области увеличат число коек для коронавирусных больных до 6,3 тыс.

В Самарской области число коек, предназначенных для лечения коронавирусных больных, увеличат на 700 единиц до 6,3 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

По словам Азарова, в регионе ситуация с койками для пациентов с COVID-19 непростая. Он отметил, что койки для коронавирусных больных будут изъяты из плановой госпитализации.

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 145 новых случаев заражения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу. Он отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с инфекцией сделано многое, но далеко не всё, есть упущенные возможности.





