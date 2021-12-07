В Самарской области от коронавируса привилась почти половина населения

В Самарской области от коронавируса привились 49,6% жителей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального правительства.

В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для частных компаний

Отмечается, что темпы вакцинации незначительно снизились на этой неделе. В регионе работает порядка 200 пунктов вакцинации.

Также в области идет ревакцинация. По данным правительства, повторно привились 179 тысяч человек, что составляет 47% от заявленного плана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры