В Самарской области от коронавируса привилась почти половина населения

Отмечается, что темпы вакцинации незначительно снизились на этой неделе. В регионе работает порядка 200 пунктов вакцинации.

Также в области идет ревакцинация. По данным правительства, повторно привились 179 тысяч человек, что составляет 47% от заявленного плана.

