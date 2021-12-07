В Самарской области от коронавируса привилась почти половина населения
6 декабря 202123:59
В Самарской области от коронавируса привились 49,6% жителей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального правительства.
Отмечается, что темпы вакцинации незначительно снизились на этой неделе. В регионе работает порядка 200 пунктов вакцинации.
Также в области идет ревакцинация. По данным правительства, повторно привились 179 тысяч человек, что составляет 47% от заявленного плана.
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6 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru