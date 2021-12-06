В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для частных компаний
Обязательная вакцинация против коронавируса введена в Нью-Йорке для сотрудников частных компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение было принято мэром мегаполиса Биллом де Блазио. Распоряжение затронет 184 тыс. компаний.
Отмечается, что сотрудники к 27 декабря должны будут получить хотя бы первую дозу вакцины. Де Блазио объяснил это решение наличием рядом факторов, среди которых предстоящие праздники, штамм «омикрон» и холодное время года.
С 27 декабря в Нью-Йорке всем людям старше 12 лет для посещения общественных мест нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.
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