В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для частных компаний

Решение было принято мэром мегаполиса Биллом де Блазио. Распоряжение затронет 184 тыс. компаний.



Отмечается, что сотрудники к 27 декабря должны будут получить хотя бы первую дозу вакцины. Де Блазио объяснил это решение наличием рядом факторов, среди которых предстоящие праздники, штамм «омикрон» и холодное время года.

С 27 декабря в Нью-Йорке всем людям старше 12 лет для посещения общественных мест нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.