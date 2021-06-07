Кто крайний? Самарцам нашли ответственного за воду

Злоключения жителей Самары подошли к логическому завершению. «Кривой линии» все-таки удалось убедить чиновников принять меры к решению давней проблемы жильцов дома №138 по Самарской улице.

Практически с начала года они безуспешно пытались добиться от местных коммунальщиков решения проблемы с водоснабжением. Из-за низкого давления холодная вода течет из крана тонкой струйкой. О горячей жильцы вообще забыли, так как газовая колонка просто не включается. Управляющая компания направляет все вопросы в ресурсоснабжающую организацию, последние – обратно в управляющую компанию. Потеряв все силы в борьбе с бюрократической машиной, жительница многострадального дома Ольга Гаврилова обратилась в «Кривую линию НСН».

Как мы уже рассказывали, журналисты НСН сразу ощутили на себе в полной мере бюрократический прессинг. В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области от проблемы открестились сразу. Городские власти Самары «перевели стрелки» на районных чиновников, которые, в свою очередь, попытались переложить ответственностью ООО «Самарские коммунальные системы». Однако в ходе комиссионного выезда выяснилось, что давление воды на входе в дом соответствует нормативам, и проблема, скорее всего, кроется в ветхих внутридомовых коммуникациях.

Замглавы Ленинского внутригородского района Самары Владимир Рябенко на запрос НСН ответил расплывчато. «Администрацией направлено письмо в управляющую организацию о необходимости провести обследование давления холодного водоснабжения поквартирно, - говорилось в письме, - в рамках реализации программы капитального ремонта на период 2019-2021 гг. в отношении дома №138 по Самарской улице запланирован ремонт внутридомовых коммунальных систем».

Обещания чиновников жильцов дома не устроили, и «Кривая линия» обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Однако ответ из Государственной жилищной инспекции Самарской области фактически поставил точку в коммунальных дрязгах. «В результате проверки, проведенной в отношении ООО «УК Диола», выявлено нарушение правил предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения. Данной организации выдано предписание на принятие мер указанного нарушения в срок до 18 июня 2021 года. В случае неисполнения предписания в установленный срок, в отношении ООО УК «Диола» будут применены меры административного воздействия» - сообщил НСН руководитель Центрального управления жилищного надзора г-н Тихонов.

Ждать осталось недолго. «Кривая линия» следит за ходом событий.