«Кривая линия» вывела самарских коммунальщиков на чистую воду

Только после вмешательства «Кривой линии» у жителей исторического дома в центре Самары появились перспективы пользоваться благами цивилизации в полном объеме.

Начиная с февраля, жильцы дома №138 по Самарской улице безуспешно пытались добиться от местных коммунальщиков решения проблемы с водоснабжением. Из-за низкого давления холодная вода течет из крана тонкой струйкой. О горячей жильцы вообще забыли, так как газовая колонка просто не включается. Управляющая компания направляет все вопросы в ресурсоснабжающую организацию, последние – обратно в управляющую компанию. Мэр города и губернатор Самарской области на запросы граждан вообще не реагируют. В попытках выбраться из «коммунального квеста» в «Кривую линию НСН» обратилась накануне майских праздников жительница многострадального дома Ольга Гаврилова.

Журналисты НСН практически сразу ощутили на себе масштаб бедствия. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на запрос «Кривой линии» быстро ответило, что данная проблема их не касается, и предложило обратиться в … Жилищную инспекцию.

Далее выяснилось, что городские власти в деятельность «внутригородских районов» не вмешиваются. Именно по этой причине исполняющий обязанности замглавы городского округа Самары г-н Андриянов перенаправил запрос «Кривой линии» главе Ленинского внутригородского района Елене Бондаренко, на территории которого и развернулась борьба жильцов за свои права.

На наш запрос в ООО «Самарские коммунальные системы» пояснили, что отвечают за работу внешних сетей, а работа внутридомовых систем находится в компетенции управляющих компаний. Однако после обращения «Кривой линии» специалисты «СКС» в присутствии представителей районной администрации и управляющей компании провели замеры давления воды на входе в дом. Оно полностью соответствует нормам. На просьбы главного инженера УК поднять давление, специалисты «СКС» ответили отказом. Причина банальна – ветхие коммуникации просто не выдержат напора.

Ответ из районной администрации поставил точку в споре коммунальщиков. Замглавы Ленинского внутригородского района Самары Владимир Рябенко проинформировал «Кривую линию» о результатах состоявшегося 17 мая комиссионного выезда. «Установлено, что давление в подвале указанного дома составило 2,2 кг/кв.см….Администрацией направлено письмо в управляющую организацию о необходимости провести обследование давления холодного водоснабжения поквартирно» - говорится в письме. Также чиновник сообщил, что «в рамках реализации программы капитального ремонта на период 2019-2021 гг. в отношении дома №138 по Самарской улице запланирован ремонт внутридомовых коммунальных систем».

По заверению Владимира Рябенко, «обращение жителей по факту неудовлетворительного давления холодного водоснабжения находится на контроле у государственной жилищной инспекции Самарской области».

Вот только жильцов дома обещания чиновников не устраивают.

Для окончательного решения вопроса «Кривая линия» обратилась к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.