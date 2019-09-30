В Самаре заступились за Билана, упомянувшего фюрера

В самарской студии инклюзивного творчества заступились за певца Диму Билана, который небрежно упомянул фюрера во время визита к детям. Исполнитель в очередной раз привлек внимание СМИ после того, как в ответ на предложение сотрудницы учреждения послушать песню в исполнении детей выпалил фразу: Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер - НСН).

Самарская общественница Екатерина Гудзима заявила, что пресса ухватилась за эту фразу, но проигнорировал тот факт, что певец прошелся во всем комнатам учреждения, получил подарки от детей, оставил на стене отпечаток ладони, а также спел вместе с детьми, сообщает сайт KP.Ru.