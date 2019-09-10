Пригожин о пьяном концерте Билана: У нас вся страна бухает!

По мнению продюсера, выпады в адрес Билана являются следствием начавшейся интернет-атаки на публичных людей.

«В Самаре это уже второй случай. Это ни тот ли человек [выложил видеозапись], который Мишу Ефремова позорил? А не провокации ли это людей, которые выходят на улицы против власти? У меня такое ощущение сложилось, что началась интернет-атака на публичных людей. Билан не дает ни комментариев, ни интервью, ни на кого не нападает, ни с кем не ругается. У него абсолютно нормальная своя жизнь и он в нее никого не пускает. Кому это нужно было? Ну вышел человек пьяный, ну извинился. У нас порицают как в сталинское время, причем, делают это не власти, а интернетные псевдогерои», - сказал в эфире НСН собеседник.

Среди причин, почему Дима Билан был пьян во время концерта, Пригожин назвал тяжелый труд артистов и плохие дороги в стране.

«Все востребованные артисты в 70-80% случаев плохо питаются и не спят. Потому что 650-700 часов люди проводят в воздухе – перелеты, транспортные переезды. Человек мог выпить лишнюю рюмку, и его повело. Вполне возможно, что он выпил всего один бокал. Я сейчас выпью один бокал пива и меня поведет, потому что я не пью. У Валерии другой организм – ее разряжают спортивные упражнения. У всех свой «наркотик». Это только кажется, что жизнь артиста легкая. Потому что они не выкладывают плохие дороги, плохие условия в гостиницах, а выкладывают только картинки красивой жизни. А из 24 часов у них только один час красивой жизни, иногда два», - высказался музыкальный продюсер.