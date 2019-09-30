Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера

Певец Дмитрий Билан, как и обещал, посетил Самару после скандала, когда он вышел на городскую сцену в нетрезвом виде. Во время повторного визита исполнитель оконфузился еще раз, сообщает телеканал «360».

Билан посетил местную студию инклюзивного творчества, вручив ее представителям сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Участники студии предложили певцу послушать песню в их исполнении, в ответ на это Билан произнес: Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер - НСН).