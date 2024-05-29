В Ленинградской области подросток напал с ножом на продавца из-за денег
В Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетний с ножом напал на продавца из-за семи тысяч рублей и нанес ему ранения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.
Ведомство начало расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка по статье УК РФ о разбое с применением оружия.
По данным следствия, 28 мая в магазине в поселке Никольское подросток напал на продавца и атаковал ее ножом, требуя деньги из кассы. После того, как он взял семь тысяч рублей, он скрылся с места происшествия.
В настоящее время подросток задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».
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