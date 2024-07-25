Под Ростовом подростки сжигали иконы и снимали на видео

Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области поджигали иконы, свои действия они снимали на видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

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Правоохранительные органы установили их личности. Также несовершеннолетние фотографировались на фоне свастики. Свои действия они фиксировали на видео и выкладывали в закрытой группе.

В ходе проверки правоохранителями будет дана «правовая оценка действиям участников инцидента» и принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее на кладбище в Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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