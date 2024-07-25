Под Ростовом подростки сжигали иконы и снимали на видео

Правоохранительные органы установили их личности. Также несовершеннолетние фотографировались на фоне свастики. Свои действия они фиксировали на видео и выкладывали в закрытой группе.

В ходе проверки правоохранителями будет дана «правовая оценка действиям участников инцидента» и принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее на кладбище в Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

