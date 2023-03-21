В Самаре бар «Zombie» заставили снять с вывески латинскую Z
Администрация бара «Zombie» в Самаре приняла решение заменить на вывесках латинскую «Z» на русскую «З». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По его словам, о заведении ему рассказали местные жители. Депутат согласился с ними, что в настоящее время «такие вывески выглядят, мягко говоря, странно», а аналогия «между зомби и СВО — оскорбительна».
«Справедливости ради: этот бар открылся ещё до начала спецоперации, однако за весь прошедший год ни у учредителей, ни у чиновников — буква «Z» в контексте зомби не вызвала никакого отторжения», - уточнил парламентарий.
Депутат также поблагодарил владельцев бара за адекватную реакцию и отметил, что сейчас важно «не разъединять, а объединять людей».
Ранее в Нидерландах перед музеем свободы в Грусбеке на российском танке нарисовали символ Z в поддержку спецоперации, сообщает НСН.
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