Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.
Латинская буква стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: Z наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях.
«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал глава украинского МИД в Twitter.
Ранее публичное использование логотипа «Z» запретили в некоторых федеральных землях Германии: Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Кроме того, от использования этой латинской буквы в своих логотипах отказываются некоторые европейские компании. В частности, Samsung приняла решение убрать Z из названий своих устройств в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- ОК: Актриса Иванова не хотела работать с Германикой из-за слухов об издевательствах
- Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний
- Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
- Макрон и Путин проведут очередные телефонные переговоры
- Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем другие президенты США
- Аксенов рассказал о собственности высокопоставленных украинских чиновников в Крыму
- InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%
- Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z
- Шойгу: Призывников не будут направлять в горячие точки
- СМИ: Магазины OBI в России могут заработать на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru