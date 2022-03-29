Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.

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Латинская буква стала символом сторонников специальной операции РФ на Украине: Z наносят на борта российской военной техники, участвующей в боевых действиях.

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал глава украинского МИД в Twitter.

Ранее публичное использование логотипа «Z» запретили в некоторых федеральных землях Германии: Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Кроме того, от использования этой латинской буквы в своих логотипах отказываются некоторые европейские компании. В частности, Samsung приняла решение убрать Z из названий своих устройств в Европе.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:МИД УкраиныУкраина
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