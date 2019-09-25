В РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение авто с поездами

В руководстве РЖД выступили с предложением считать уголовным преступлением проезд автомобиля на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде. Об этом сообщает «Коммерсантъ». При этом, какая именно должна наступать ответственность, не уточняется.

Сейчас, согласно Уголовному кодексу, наказывают за аварии с жертвами или причинением тяжкого вреда здоровью пострадавших, в том числе в состоянии опьянения или при оставлении места ДТП. Виновным грозят сроки от двух до пятнадцати лет заключения.

Отметим, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел предложение руководства РЖД избыточным. А вот Общероссийское объединение пассажиров поддержало предложение о введении уголовной ответственности водителя за ДТП с поездом. Оно выступает за комплексную программу действий по уменьшению количества аварий на переездах.