В РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение авто с поездами
В руководстве РЖД выступили с предложением считать уголовным преступлением проезд автомобиля на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде. Об этом сообщает «Коммерсантъ». При этом, какая именно должна наступать ответственность, не уточняется.
Сейчас, согласно Уголовному кодексу, наказывают за аварии с жертвами или причинением тяжкого вреда здоровью пострадавших, в том числе в состоянии опьянения или при оставлении места ДТП. Виновным грозят сроки от двух до пятнадцати лет заключения.
Отметим, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел предложение руководства РЖД избыточным. А вот Общероссийское объединение пассажиров поддержало предложение о введении уголовной ответственности водителя за ДТП с поездом. Оно выступает за комплексную программу действий по уменьшению количества аварий на переездах.
Между тем, ранее НСН писала, Сервис поиска забытых вещей для пассажиров поездов дальнего следования запустила компания «РЖД». Как сообщают в самой компании, он доступен на официальном сайте перевозчика.
Отмечается, что ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают более 1500 тысяч заявок о потере вещей, и сервис поможет ускорить процесс поиска, а также упростить его процедуру.
Добавим, чтобы найти потерянную вещь, необходимо заполнить анкету на сайте компании, указав свои имя, номер билета, а также контактные данные и последние четыре цифры документа, по которому приобретался проездной билет. Помимо этого следует описать пропажу и указать предполагаемое место её утраты.
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