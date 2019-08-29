В российских поездах могут появиться спортзалы

РЖД заказала у российского производителя «Трансмашхолдинг» двухэтажные вагоны с комнатами, в которых можно будет организовать тренажерные залы. Заказанные вагоны будут двухэтажными и выполнены в новом дизайне. Увеличение пространства позволит разместить в купе душ, дополнительное место для вендинговые аппараты с кофемашинами, детские комнаты, пишут РИА Новости.

Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов отметил, что дизайн вагонов предполагает увеличение пространства верхних полок для пассажиров второго этажа и изменение туалетного комплекса.