В российских поездах могут появиться спортзалы
РЖД заказала у российского производителя «Трансмашхолдинг» двухэтажные вагоны с комнатами, в которых можно будет организовать тренажерные залы. Заказанные вагоны будут двухэтажными и выполнены в новом дизайне. Увеличение пространства позволит разместить в купе душ, дополнительное место для вендинговые аппараты с кофемашинами, детские комнаты, пишут РИА Новости.
Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов отметил, что дизайн вагонов предполагает увеличение пространства верхних полок для пассажиров второго этажа и изменение туалетного комплекса.
До 2025 года «Трансмашхолдинг» должен поставить 3,7 тыс пассажирских вагонов на 237 млр рублей «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД). Ожидается, что первая партия двухэтажных вагонов будет готова в первом полугодии 2020 года.
Ранее, НСН писала о тестовой поездке заместителя председателя Правительства Российской Федерации Максима Акимова и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова на первом российском беспилотном электропоезде «Ласточка».
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