В РЖД подумают над запуском поездов из Йошкар-Олы после жалобы Путину
Компания РЖД рассмотрит возможность запуска поездов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург и другие города после того, как к президенту РФ Владимиру Путину обратились с этим вопросом на пресс-конференции, сообщает РБК.
Как заявили в компании, РЖД проработают возможность организации железнодорожного пассажирского сообщения Йошкар-Ола — Санкт-Петербург с остановками в ряде крупных городов, включая Нижний Новгород и другие.
Также рассмотрят возможность введения маршрутов из Йошкар-Олы в южном направлении.
Главе государства во время пресс-конференции задали вопрос расширении транспортных развязок, так как из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только для Москвы. Путин пообещал поговорить с руководством РЖД на этот счет и оценить связанность транспортную доступность данного региона.
Ранее стало известно, что «Российские железные дороги» расширяют список направлений, по которым курсируют двухэтажные поезда. Теперь они появятся на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также будут курсировать из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- В РЖД подумают над запуском поездов из Йошкар-Олы после жалобы Путину
- Десятки мигрантов спасаются на скале после кораблекрушения у Греции
- Россияне рассказали о главном желании по окончании пандемии
- Британцы попросили у Путина помощи для жителей Украины
- Салливан: США настроены на быстрые переговоры по безопасности с РФ
- Более 95 тысяч человек в Улан-Удэ оказались в зоне ограниченного теплоснабжения
- В Тульской области отменили режим QR-кодов
- В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной
- Боррель: ЕС координируется с партнерами по гарантиям безопасности РФ
- Умерла писательница Джоан Дидион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru