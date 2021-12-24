В РЖД подумают над запуском поездов из Йошкар-Олы после жалобы Путину

Как заявили в компании, РЖД проработают возможность организации железнодорожного пассажирского сообщения Йошкар-Ола — Санкт-Петербург с остановками в ряде крупных городов, включая Нижний Новгород и другие.

Также рассмотрят возможность введения маршрутов из Йошкар-Олы в южном направлении.

Главе государства во время пресс-конференции задали вопрос расширении транспортных развязок, так как из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только для Москвы. Путин пообещал поговорить с руководством РЖД на этот счет и оценить связанность транспортную доступность данного региона.

Ранее стало известно, что «Российские железные дороги» расширяют список направлений, по которым курсируют двухэтажные поезда. Теперь они появятся на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также будут курсировать из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

