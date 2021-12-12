РЖД запускает двухэтажные поезда из Москвы в несколько городов

«Российские железные дороги» расширяют список направлений, по которым курсируют двухэтажные поезда, сообщает «Интерфакс».

«Дочка» РЖД отменит или сократит десятки поездов

Теперь они появятся на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также будут курсировать из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

С 12 декабря количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной» увеличится с 420 до 425 составов. География курсирования двухэтажных составов будет расширена до 21 маршрута.

Напомним, пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, могут обязать уступать попутчикам с верхних полок место у стола. Соответствующий проект документа, подготовленный Минтрансом, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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