РЖД запускает двухэтажные поезда из Москвы в несколько городов
«Российские железные дороги» расширяют список направлений, по которым курсируют двухэтажные поезда, сообщает «Интерфакс».
Теперь они появятся на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также будут курсировать из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.
С 12 декабря количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной» увеличится с 420 до 425 составов. География курсирования двухэтажных составов будет расширена до 21 маршрута.
Напомним, пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, могут обязать уступать попутчикам с верхних полок место у стола. Соответствующий проект документа, подготовленный Минтрансом, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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