«Дочка» РЖД отменит или сократит десятки поездов

Это произойдет из-за падения потребительского спроса. Речь идет о поездах «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург, «Северная Пальмира» сообщением Санкт-Петербург — Адлер, «Стриж» Москва — Нижний Новгород, а также поезда «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург и ряда других.

В случае, если востребованность по данным маршрутам вновь возрастет, периодичность курсирования поездов может быть увеличена.

Как сообщалось ранее, РЖД готовы проверять QR-коды у пассажиров. Во всех поездах имеется необходимое для этого оборудование. При условии его подключения к информационным ресурсам организовать проверку кодов несложно.

