«Дочка» РЖД отменит или сократит десятки поездов

Федеральная пассажирская компания, которая является «дочкой» РЖД, отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов, сообщает РБК.

РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания

Это произойдет из-за падения потребительского спроса. Речь идет о поездах «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург, «Северная Пальмира» сообщением Санкт-Петербург — Адлер, «Стриж» Москва — Нижний Новгород, а также поезда «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург и ряда других.

В случае, если востребованность по данным маршрутам вновь возрастет, периодичность курсирования поездов может быть увеличена.

Как сообщалось ранее, РЖД готовы проверять QR-коды у пассажиров. Во всех поездах имеется необходимое для этого оборудование. При условии его подключения к информационным ресурсам организовать проверку кодов несложно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортПоездаРЖД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры