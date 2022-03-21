В РЖД отменили термометрию и масочный режим в поездах и на вокзалах

С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим и ограничения, связанные с посещением общественных мест. Далее примеру столицы последовали и другие регионы России, в том числе Московская, Новосибирская и Ивановская области.

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что формирование достаточного уровня популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок».