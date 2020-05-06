В РЖД из-за коронавируса продлили режим удаленной работы

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции РЖД продлили как минимум до конца мая режим удалённой работы. Как пишет РИА Новости, это касается сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте не является критически важным. Об этом источнику заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

Он также подчеркнул, что в дистанционном формате будут трудиться работники из групп риска: старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Белозеров добавил, что сейчас более 100 тысяч сотрудников РЖД работают из дома.

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К слову, ранее РЖД отменили дополнительные рейсы, разработанные для майских праздников и летнего туристического сезона, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как передает агентство, РЖД собирались запустить 76 дополнительных поездов на лето и 53 на майские праздники, но отменили все запланированные рейсы. Причиной этого стало отсутствие спроса на поездки вследствие введенного режима повышенной готовности и самоизоляции в регионах страны. В пресс-службе объяснили, что у россиян нет уверенности в своих планах на ближайшие месяцы из-за пандемии COVID-19.

Напомним, ранее РЖД уже отменила часть регулярных рейсов и сократила частоту курсирования многих из них, в том числе фирменных поездов "Сапсан". По данным компании, количество пассажиров сократилось на 80% в сравнении с прошлым годом. Пассажиры, купившие билеты на отмененные поезда, смогут вернуть деньги или поменять билеты на другой рейс.

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ФОТО: pixabay.com
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