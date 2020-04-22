Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд
РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные. Об этом сообщает Интерфакс.
Нововведение вступает в силу с 23 апреля. Согласно новым правилам, покупая билет нужно будет указать свой номер мобильного телефона или адрес электронный почты. На указанный телефон или почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в расписании движения поезда.
Услуга предоставляется бесплатно. Также в РЖД отметили, что не будут использовать контакты пассажиров для рекламных рассылок. Ранее контакты при покупке билетов можно было указывать по желанию.
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