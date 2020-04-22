Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд

Нововведение вступает в силу с 23 апреля. Согласно новым правилам, покупая билет нужно будет указать свой номер мобильного телефона или адрес электронный почты. На указанный телефон или почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в расписании движения поезда.

Услуга предоставляется бесплатно. Также в РЖД отметили, что не будут использовать контакты пассажиров для рекламных рассылок. Ранее контакты при покупке билетов можно было указывать по желанию.















