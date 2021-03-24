В Рязанской области продлен режим самоизоляции для пожилых людей
Власти Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими болезнями до конца марта. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова было опубликовано в местной прессе. Также распоряжением губернатора продлевается запрет на работу мест общественного питания в ночное время.
Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в Рязанской области на текущий момент зафиксировано 25,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 345 закончились летальным исходом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- Три человека погибли в ДТП со скорой в Самаре
- Выплаты кардиналам в Ватикане сократили из-за коронавируса
- СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
- Хорватия планирует компенсировать нехватки вакцины AstraZeneca за счет Pfizer
- ЦБ в 2022 году начнет сбор монет у россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru