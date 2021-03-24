В Рязанской области продлен режим самоизоляции для пожилых людей

Отмечается, что соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова было опубликовано в местной прессе. Также распоряжением губернатора продлевается запрет на работу мест общественного питания в ночное время.

Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в Рязанской области на текущий момент зафиксировано 25,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 345 закончились летальным исходом.

