В России выявили 8861 случай коронавируса за сутки
Суточный прирост новых заражений коронавирусной инфекцией в России составил 8 861 случай, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 4 474 610 человек.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки 10 355 пациентов вылечились от COVID-19, всего с начала пандемии выздоровели 4 098 400 россиян.
При этом за сутки в стране зарегистрировали 401 смерть от инфекции. Общее число погибших от COVID-19 составляет 96 219 человек.
Наибольшее число новых заражений COVID-19 выявили в Москве (1431), Санкт-Петербурге (807) и Московской области (535), отмечает «Свободная пресса».
Днем ранее в России было зафиксировано менее 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, напоминает RT.
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Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru