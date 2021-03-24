В России выявили 8861 случай коронавируса за сутки

Суточный прирост новых заражений коронавирусной инфекцией в России составил 8 861 случай, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 4 474 610 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки 10 355 пациентов вылечились от COVID-19, всего с начала пандемии выздоровели 4 098 400 россиян.

При этом за сутки в стране зарегистрировали 401 смерть от инфекции. Общее число погибших от COVID-19 составляет 96 219 человек.

Наибольшее число новых заражений COVID-19 выявили в Москве (1431), Санкт-Петербурге (807) и Московской области (535), отмечает «Свободная пресса».

Днем ранее в России было зафиксировано менее 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, напоминает RT.

