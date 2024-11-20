В Рязани мужчина получил химический ожог, пытаясь избавиться от татуировки
Мужчина в Рязани пытался самостоятельно избавиться от татуировки и получил глубокий химический ожог на ноге, сообщила областная клиническая больница.
Согласно данным медучреждения, в ожоговое отделение поступил молодой человек с глубоким химическим ожогом на голени. Выяснилось, что пациент пытался свести татуировку при помощи кристаллов марганцовки.
Отмечается, что врачи выполнили иссечение зон глубокого некроза тканей и закрыли кожный дефект. Несмотря на то, что часть татуировки осталась видна, результат лечения удовлетворил все стороны. Поврежденная область полностью восстановилась, добавляется в сообщении.
Ранее тату-мастер Владимир Ермак рассказал НСН, что долгое пребывание человека под общим наркозом может быть опасно для здоровья. По его словам, лучше разделить процесс нанесения больших татуировок на несколько сеансов, передает «Радиоточка НСН».
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