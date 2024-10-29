«Шизофрения!»: Тату-мастер заявил о смертельной опасности тату под общим наркозом
Крупные татуировки делаются в несколько сеансов, потому что человеческому организму надо восстановиться, сказал НСН тату-мастер Владимир Ермак.
Работа над большими татуировками всегда разбивается на несколько сеансов, поскольку иммунитету человека необходимо время на восстановление, рассказал в интервью НСН тату-мастер Владимир Ермак.
В соцсетях распространилось видео из тату-салона в Бразилии, в котором предлагают необычную услугу: клиенту готовы под общим наркозом сделать множество татуировок за один сеанс в 12 часов. Ермак отметил, что подобный подход небезопасен.
«Общий наркоз делают анестезиологи, это опасная процедура, к которой обращаются только для проведения операций. В наркозе тяжелые препараты, которые вводят человека в бессознательное состояние. Редко какие операции длятся 12 часов, столько держать человека под общим наркозом небезопасно. Кроме того, в больнице еще сутки пациент отходит от наркоза. Тату-салон не может предоставить условия для восстановления. Скорее всего, они отпускают человека без надзора. Он потом может умереть, например, от остановки сердца. Произойти может что угодно», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, работа над большими татуировками неслучайно разбивается на несколько этапов, поскольку важно давать организму время на восстановление.
«Тату-пигмент – это инородное тело, которое организм начинает отвергать. Чем больше поверхности покрыто, тем сложнее процесс заживления. Если процесс заживления идет по всему организму, иммунная система может не выдержать, и начнется отторжение. Это приведет к нарывам и омертвлению тканей. Мы не можем подвергать человека опасности, для этого работа над татуировками и разбивается на сеансы, важно, чтобы организм не перегружался. Татуировка на все тело сразу – больше хайп, чем польза и искусство. Доходить до шизофрении не стоит, лучше делать все постепенно. Сегодня в тренде масштабные работы, они всегда вызывают "вау-эффект". Однако невозможно сэкономить на количестве сеансов. В любом случае будет оплачено все время тату-мастеров, которое обычно просто разбивается на сеансы», - подытожил тату-мастер.
Ранее администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская рассказала «Радиоточке НСН», что повальная мода на татуировки прошла, однако россияне по-прежнему обращаются к этой услуге, при этом чаще выбирают для себя проверенных мастеров.
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