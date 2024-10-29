«Шизофрения!»: Тату-мастер заявил о смертельной опасности тату под общим наркозом

Как добавил собеседник НСН, работа над большими татуировками неслучайно разбивается на несколько этапов, поскольку важно давать организму время на восстановление.

«Тату-пигмент – это инородное тело, которое организм начинает отвергать. Чем больше поверхности покрыто, тем сложнее процесс заживления. Если процесс заживления идет по всему организму, иммунная система может не выдержать, и начнется отторжение. Это приведет к нарывам и омертвлению тканей. Мы не можем подвергать человека опасности, для этого работа над татуировками и разбивается на сеансы, важно, чтобы организм не перегружался. Татуировка на все тело сразу – больше хайп, чем польза и искусство. Доходить до шизофрении не стоит, лучше делать все постепенно. Сегодня в тренде масштабные работы, они всегда вызывают "вау-эффект". Однако невозможно сэкономить на количестве сеансов. В любом случае будет оплачено все время тату-мастеров, которое обычно просто разбивается на сеансы», - подытожил тату-мастер.

Ранее администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская рассказала «Радиоточке НСН», что повальная мода на татуировки прошла, однако россияне по-прежнему обращаются к этой услуге, при этом чаще выбирают для себя проверенных мастеров.

