Американка набила 18 татуировок Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Американка Тара Берри сделала себе 18 татуировок поп-исполнительницы Мадонны.
Теперь девушка официально имеет наибольшее количество татуировок с изображением музыканта на теле среди женщин, ее рекорд занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Предыдущий рекорд принадлежит жительнице Великобритании Никки Паттерсон. У нее было 15 татуировок Эминема.
Ранее в австралийском городе Перт поймали самую большую в мире золотую рыбку, напоминает «Радиоточка НСН». Ее удалось поймать биологу Дулану Херату. Рыбка длиной 52 сантиметра оказалась длиннее предыдущего мирового рекорда на почти пять сантиметров. Предыдущий рекорд, согласно Книге рекордов Гиннесса, принадлежал пойманной в Нидерландах рыбе 21 год назад. Ее длина составляла 47,4 сантиметра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru