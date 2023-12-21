В ряде регионов России запретили новогоднюю пиротехнику

Объем инвестиций в экономику Москвы за 9 месяцев вырос на 6,6% и составил почти 4 трлн руб. Ещё четверо арестованы за нападение группы мигрантов на полицейского у «Садовода» «Портал» в Тулу появился на станции метро Москвы Посвященная мультипликатору Шварцману выставка пройдёт в «Зарядье» Катки в 17 парках Москвы будут открыты до 3:00 в новогоднюю ночь