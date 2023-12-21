В ряде регионов России запретили новогоднюю пиротехнику

В регионах России, которые граничат с Украиной введен временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями, салютами и фейерверками, а также на использование этих средств. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов, передает ТАСС.

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В частности, речь идет Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской областях и республике Крым.

Кроме того, во многих регионах РФ частично отменены праздничные мероприятия к Новому году. От новогодних салютов уже отказались власти Сочи, Великого Новгорода, Волгограда, Якутска, Ставрополя, Пскова и др. Ещё в ряде регионов отменили массовые гуляния.

Ранее в Воронежской области запретили пиротехнику в новогодние праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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