В Rutube опровергли блокировку видеохостинга в Турции

До этого СМИ сообщили, что в Турции был заблокирован Rutube, а, когда пользователи пытались открыть сайт, им демонстрировалось сообщение с выдержками из уголовного кодекса республики с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

Жительница Стамбула рассказала НСН, что на территории Турции, действительно, иногда не открываются видеоролики на Rutube. При этом, по ее словам, многие пользователи Сети в республике часто жалуются на качество работы интернет провайдеров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на фоне массовых беспорядков, прошедших в крупных городах Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в стране заблокировали несколько популярных соцсетей, в том числе видеохостинг YouTube.