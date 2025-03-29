В Rutube опровергли блокировку видеохостинга в Турции
Информация о блокировке видеохостинга Rutube на территории Турции не соответствует действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей компании.
В сервисе заверили, что сайт в республике продолжает работать в штатном режиме. Представители компании предположили, что перебои в функционировании хостинга могут быть вызваны спецификой нестабильной работы местных провайдеров.
До этого СМИ сообщили, что в Турции был заблокирован Rutube, а, когда пользователи пытались открыть сайт, им демонстрировалось сообщение с выдержками из уголовного кодекса республики с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».
Жительница Стамбула рассказала НСН, что на территории Турции, действительно, иногда не открываются видеоролики на Rutube. При этом, по ее словам, многие пользователи Сети в республике часто жалуются на качество работы интернет провайдеров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на фоне массовых беспорядков, прошедших в крупных городах Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в стране заблокировали несколько популярных соцсетей, в том числе видеохостинг YouTube.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru