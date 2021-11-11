В РСТ заявили о необходимости переходного периода при вводе QR-кодов в транспорте

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что при вводе обязательных QR-кодов в транспорте необходима унификация и простота технического решения, сообщает ТАСС.

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По его словам, этот инструмент не должен создавать неудобств ни туристам, ни туркомпаниям, ни перевозчикам.

Также Горин отметил необходимость переходного периода, чтобы не нарушать права граждан с медотводом от вакцинации.

«Нужен некий переходный период... ПЦР-тест должен быть сохранен, чтобы не нарушать права тех, кто по медицинским показаниям не может пройти вакцинацию», - подчеркнул вице-президент РСТ.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил разработку законопроектов законов об обязательных QR-кодах для проезда на транспорте, посещения заведений общественного питания и магазинов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоссийский Союз ТуриндустрииТуризм
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