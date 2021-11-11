В РСТ заявили о необходимости переходного периода при вводе QR-кодов в транспорте
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что при вводе обязательных QR-кодов в транспорте необходима унификация и простота технического решения, сообщает ТАСС.
По его словам, этот инструмент не должен создавать неудобств ни туристам, ни туркомпаниям, ни перевозчикам.
Также Горин отметил необходимость переходного периода, чтобы не нарушать права граждан с медотводом от вакцинации.
«Нужен некий переходный период... ПЦР-тест должен быть сохранен, чтобы не нарушать права тех, кто по медицинским показаниям не может пройти вакцинацию», - подчеркнул вице-президент РСТ.
Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил разработку законопроектов законов об обязательных QR-кодах для проезда на транспорте, посещения заведений общественного питания и магазинов.
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