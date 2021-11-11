Власти Татарстана объявили о вводе QR-кодов на транспорте

Оперштаб Татарстана по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции принял решение ввести QR-коды о вакцинации в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте республики, сообщает РИА Новости.

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Дополнительные ограничительные меры начнут действовать через две недели. Проезд в общественном транспорте для граждан старше 18 лет будет возможет только при наличии QR-кода или справки о медотводе, а действие транспортных карт непривитых лиц старше 60 лет, будет приостановлены. Исключение - наличие справки о медотводе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании у Владимира Путина 10 ноября не поднимали тему ввода QR-кодов на транспорте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинОбщественный ТранспортТатарстан
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