В РСТ подтвердили наличие ботов записи в визовые центры

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что россияне столкнулись с проблемами выдачи виз из-за неофициальных посредников, создающих ботов автоматической записи в визовые центры и занимающих все свободные слоты.

«Блокировка свободных слотов создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии. Спрос на визы естественен, так как после пандемии у многих многоразовые визы закончили срок своего действия», — отметил Горин в беседе с ТАСС.

Вице-президент РСТ рекомендовал подавать документы на получение визы за полгода до поездки, взаимодействовать с аккредитованными в посольствах компаниями, внимательно относиться к подаче и правильности оформления документов.

Кроме того, Горин рассказал, что 17 стран продолжают выдавать шенгенские визы гражданам РФ, причем число выданных виз в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом.

