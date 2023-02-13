В РСТ подтвердили наличие ботов записи в визовые центры
Компании, которые фактически занимаются блокировкой записей на подачу документов для оформления шенгенских виз, действительно существуют в России. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что россияне столкнулись с проблемами выдачи виз из-за неофициальных посредников, создающих ботов автоматической записи в визовые центры и занимающих все свободные слоты.
«Блокировка свободных слотов создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии. Спрос на визы естественен, так как после пандемии у многих многоразовые визы закончили срок своего действия», — отметил Горин в беседе с ТАСС.
Вице-президент РСТ рекомендовал подавать документы на получение визы за полгода до поездки, взаимодействовать с аккредитованными в посольствах компаниями, внимательно относиться к подаче и правильности оформления документов.
Кроме того, Горин рассказал, что 17 стран продолжают выдавать шенгенские визы гражданам РФ, причем число выданных виз в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru