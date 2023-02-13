СМИ: Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз из-за ботов

По данным издания, наиболее сложная ситуация в связи с этим отмечается при записи в визовый центр Франции в Москве, а также Италии и Испании.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил зеркально ответить на дискриминацию россиян в вопросе выдачи виз. По его словам, нужны аналогичные правила для иностранцев, чтобы защитить граждан страны.

