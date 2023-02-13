СМИ: Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз из-за ботов
Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз из-за неофициальных посредников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и занимают все свободные слоты, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что за свободные слоты посредники требуют от граждан до 7,5 тысяч рублей.
По данным издания, наиболее сложная ситуация в связи с этим отмечается при записи в визовый центр Франции в Москве, а также Италии и Испании.
Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил зеркально ответить на дискриминацию россиян в вопросе выдачи виз. По его словам, нужны аналогичные правила для иностранцев, чтобы защитить граждан страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru