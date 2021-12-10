В РПЦ заявили о вреде абортов для женщин

Зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что возможность совершения абортов ухудшает положение женщин в обществе.

Москалькова выступила против запрета абортов

По его мнению, лживая пропаганда, убеждавшая женщин в том, что «аборт – нормальная медицинская процедура», завела многих из них в ситуацию, когда они пожалели об убийстве «своих детей».

«Церковь знает о страданиях многих тысяч, а может и сотен тысяч, женщин, которые сделали аборт и переживали это событие как человекоубийство на протяжении всей жизни», - заключил Кипшидзе в эфире «Радио 1».

Ранее депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что аборт имеет для женщины не только физиологические, но и психологические последствия.

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