В РПЦ заявили о вреде абортов для женщин
Зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что возможность совершения абортов ухудшает положение женщин в обществе.
По его мнению, лживая пропаганда, убеждавшая женщин в том, что «аборт – нормальная медицинская процедура», завела многих из них в ситуацию, когда они пожалели об убийстве «своих детей».
«Церковь знает о страданиях многих тысяч, а может и сотен тысяч, женщин, которые сделали аборт и переживали это событие как человекоубийство на протяжении всей жизни», - заключил Кипшидзе в эфире «Радио 1».
Ранее депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что аборт имеет для женщины не только физиологические, но и психологические последствия.
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