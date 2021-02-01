В РПЦ заявили, что подростки могли стать жертвами манипуляции политиков

Он полагает, что внешние силы способны раскачать ситуацию только в том случае, если найдут здесь благодатную почву. По его словам, нельзя дать возможность появления такой почвы.

«Таким образом, мы выходим на вопросы справедливости, социального расслоения общества и так далее», - считает представитель РПЦ.

Легойда добавил, что в школах необходимо усилить воспитательную работу, а властям – прилагать все усилия, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону.

Ранее член Высшего церковного совета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что одной из главных причин протестов стала пандемия коронавируса, передает РИА ФАН. По его мнению, за время ограничений психологическое напряжение людей увеличилось не только в России, но и во всем мире.

