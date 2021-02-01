В РПЦ заявили, что подростки могли стать жертвами манипуляции политиков
В Русской православной церкви заявили, что подросткам, которые участвовали в несогласованных акциях, могли стать жертвами манипуляций.
«Ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать. Такие политические силы существуют, они работают, они вкладывают огромные средства», - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера».
Он полагает, что внешние силы способны раскачать ситуацию только в том случае, если найдут здесь благодатную почву. По его словам, нельзя дать возможность появления такой почвы.
«Таким образом, мы выходим на вопросы справедливости, социального расслоения общества и так далее», - считает представитель РПЦ.
Легойда добавил, что в школах необходимо усилить воспитательную работу, а властям – прилагать все усилия, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону.
Ранее член Высшего церковного совета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что одной из главных причин протестов стала пандемия коронавируса, передает РИА ФАН. По его мнению, за время ограничений психологическое напряжение людей увеличилось не только в России, но и во всем мире.
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