Делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского

Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает возможность принять участие в официальной церемонии похорон папы Франциска. Об этом сообщил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан. Его слова передает РИА Новости.

Умер папа римский Франциск

Он отметил, что РПЦ традиционно принимало участие в похоронах папы римского. Погребение Франциска I не станет исключением. Он добавил, что в Ватикан, скорее всего, будет направлена высокая церковная делегация.

21 апреля 2025 года стало известно, что папа Франциск умер после долгой болезни. Эту информацию сообщил представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррел. Кончина наступила в 8:35 по Московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныРПЦПапа Римский Франциск

Горячие новости

Все новости

партнеры