Делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского

Он отметил, что РПЦ традиционно принимало участие в похоронах папы римского. Погребение Франциска I не станет исключением. Он добавил, что в Ватикан, скорее всего, будет направлена высокая церковная делегация.

21 апреля 2025 года стало известно, что папа Франциск умер после долгой болезни. Эту информацию сообщил представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррел. Кончина наступила в 8:35 по Московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля, напоминает НСН.

